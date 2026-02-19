Премьера фильма «Малыш» о событиях СВО с Глебом Калюжным состоится 26 февраля

В Москве состоится премьера художественного фильма «Малыш», посвящённого событиям СВО. Премьерный показ пройдёт 25 февраля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», а в широкий прокат картина выйдет 26 февраля.

Военная драма рассказывает историю молодого парня из Донецка, который отправляется добровольцем на фронт, чтобы спасти свою мать из осаждённого Мариуполя. Главную роль исполнил актёр Глеб Калюжный, режиссёром выступил Андрей Симонов.

Фото © Предоставлено Life.ru

В основу сюжета легла реальная история одного из самых молодых бойцов из ДНР. У героя есть прототип — военнослужащий Павел Черток с позывным «Малыш». Он ушёл на фронт в 18 лет и участвовал в боевых действиях, получив ранения. Создатели фильма отмечают, что общение с прототипом помогло актёрам глубже погрузиться в материал.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Исполнитель главной роли Глеб Калюжный рассказал, что работа над картиной стала для него важным опытом. Он отметил, что Павел обладает невероятной силой духа, и назвал его самым настоящим героем. По его словам, участие в проекте помогло ему лучше понять то, что сейчас происходит.

Фото © Предоставлено Life.ru

«Павел обладает невероятной силой духа, не по годам взрослый, искренне любящий свою семью и страну парень. Самый настоящий герой! Мы провели с ним бок о бок почти три месяца, он рассказывал мне и партнёрам по кадру много историй с фронта, о своей жизни, о семье и доме в ДНР. Это общение и картина, над которой мы все вместе работали, дали мне бесценный опыт, помогли лучше понять происходящие события. Сразу после съёмок я отправился на срочную службу, меня поддержала вся наша команда, мои друзья, родственники, коллеги. Очень рад, что всё так сложилось», — рассказал актёр

Фото © Предоставлено Life.ru

Съёмки проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму, где в павильонах контент-студии «Юг.Кино» снимали один из финальных эпизодов. Фильм создан при поддержке Первого канала, Фонда кино и ряда студий. История рассчитана на молодую аудиторию и рассказывает о взрослении героя, который вынужден отложить мечты ради спасения близких.

Фото © Предоставлено Life.ru

Автором и исполнителем одного из главных саундтреков к фильму выступил артист лейбла «Таврида.АРТ» Сергей Нихаенко. Песня «Высота» автобиографическая: в 2022-м музыкант из Луганской народной республики также отправился добровольцем на фронт защищать родную землю. «Высота», упоминаемая в песне, — реальное название позиций, на которых находилось подразделение, где воевал Сергей.