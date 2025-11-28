Опубликованы первые фото рэпера Macan в военной форме. Стало известно, где он будет служить

Рэпер Macan (Андрей Косолапов), которого все ждали сегодня в призывном пункте, оказывается, уже прибыл в военную часть для прохождения срочной службы. Артист будет служить в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Его фото в форме опубликовала Росгвардия.

Там рассказали, что вместе с остальными новобранцами в ближайшее время он пройдёт курс молодого бойца, а во время службы рэпер «будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона».

Рэпер Macan уже прибыл на место военной службы. Фото © Telegram/Росгвардия

«В своей композиции «Легко ли быть молодым» призывник Косолапов декламирует: «Слава России, где родишься — там и пригодишься». Быть молодым не легко, но почетно, товарищ!», — говорится в сообщении Росгвардии.

Ранее стало известно, что рэпер Macan 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Он опроверг распространявшиеся в СМИ слухи о своём отъезде за границу, в частности, в Испанию. Музыкант заявил, что никогда не покидал страну и не пытался скрыться от призыва. Сегодня его ждали в призывном пункте, однако, как выяснилось, новобранец уже убыл к месту службы.