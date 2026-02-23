«Россия — мощь!»: Девушка рэпера Macan показала, как он проходит службу в армии

Девушка рэпера Macan (Андрея Косолапова) Мария Мотина поделилась кадрами со своим возлюбленным, который в настоящее время проходит срочную службу в армии. Видео опубликовано в соцсетях.

Девушка Macan показала, как рэпер проходит службу в армии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /mariamotina

На вопрос подписчиков «как там Андрей?» Мотина ответила видеороликом со стрельбища, на котором запечатлён артист в военной форме. Сам Macan коротко прокомментировал происходящее: «Россия — мощь!»

Напомним, что рэпер Macan ещё 28 ноября отправился на срочную службу в армию. Исполнитель официально стал военнослужащим со специальностью оператора БПЛА. Он служит в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения, где отвечает за управление армейским транспортом.