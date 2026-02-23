Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 10:23

«Россия — мощь!»: Девушка рэпера Macan показала, как он проходит службу в армии

Девушка рэпера Macan показала видео с возлюбленным на стрельбище

Обложка © Telegram / mariamotina369

Обложка © Telegram / mariamotina369

Девушка рэпера Macan (Андрея Косолапова) Мария Мотина поделилась кадрами со своим возлюбленным, который в настоящее время проходит срочную службу в армии. Видео опубликовано в соцсетях.

Девушка Macan показала, как рэпер проходит службу в армии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /mariamotina

На вопрос подписчиков «как там Андрей?» Мотина ответила видеороликом со стрельбища, на котором запечатлён артист в военной форме. Сам Macan коротко прокомментировал происходящее: «Россия — мощь!»

«Как ты, жизнь моя?»: Macan выпрыгнул из самолёта и записал видео своей девушке
«Как ты, жизнь моя?»: Macan выпрыгнул из самолёта и записал видео своей девушке

Напомним, что рэпер Macan ещё 28 ноября отправился на срочную службу в армию. Исполнитель официально стал военнослужащим со специальностью оператора БПЛА. Он служит в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения, где отвечает за управление армейским транспортом.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar