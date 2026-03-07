Владимир Путин
7 марта, 18:25

Роскосмос показал гигантские «космические цветы» в честь 8 Марта

Роскосмос опубликовал кадры «космического букета» к 8 Марта. Обложка © Telegram / Роскосмос / Николай Вдовин

Роскосмос показал «космический букет» из туманностей, который астрофотографу удалось запечатлеть на расстоянии тысяч световых лет от Земли. Снимки сделаны Николаем Вдовином в преддверии Международного женского дня.

В кадр попали настоящие звёздные оранжереи — туманности с поэтичными названиями Тюльпан, Розетка, Ирис, Сердце и Душа. Каждая из них светится розовым благодаря молодым горячим светилам, чьё излучение заставляет водород играть яркими оттенками.

В госкорпорации объяснили: там, где видны причудливые структуры, похожие на лепестки, прямо сейчас рождаются новые звёзды. Гравитация сжимает газ и пыль, запуская процессы формирования будущих звёздных систем — космический сад цветёт и разрастается.

Ночной Петербург с высоты 400 километров попал на фото «Роскосмоса»
Ранее сообщалось, что на Солнце заметили корональную дыру, которая своей формой напоминает дракона. Необычного явления опубликовала лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. В институте пошутили, что решили сохранить дракона на память

Юлия Сафиулина
