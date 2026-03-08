Владимир Путин
7 марта, 21:17

Путин призвал поддерживать женщин, которые совмещают материнство и карьеру

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что власти и дальше будут работать над тем, чтобы женщины могли без труда совмещать воспитание детей с построением карьеры. Президент заверил, что создание условий для гармоничного сочетания материнства и профессиональной деятельности остаётся приоритетной задачей.

«Мы обязательно продолжим создавать все условия и на государственном уровне, и, уверен, в семьях, для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом, с успешной самореализацией. Чтобы им не приходилось откладывать на потом своё семейное, женское, материнское счастье», — сказал глава государства, поздравив россиянок с Международным женским днем,

8 Марта 2026: история праздника, традиции и как отмечают Международный женский день в России

Фасад дома правительства Российской Федерации в Москве украсили инсталляцией к предстоящему Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Накануне праздника на стенах Белого дома появилась большая цифра восемь с лепестками цветов.

Алена Пенчугина
