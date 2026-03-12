Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 10:10

Кремль не стал оценивать отправку Киевом специалистов по БПЛА на Ближний Восток

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Кремль воздержался от комментариев по поводу отправки украинских специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это вопрос двусторонних отношений Киева и стран, запросивших помощь. Об этом он сообщил на брифинге.

«Мы в данном случае не даём никаких оценок», — сказал он.

Зеленский отправил команды специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию
Зеленский отправил команды специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию

Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. По его словам, соответствующий запрос поступил от американской стороны. Речь шла о помощи в защите объектов США на Ближнем Востоке, которые на протяжении более недели подвергаются ответным ударам со стороны Ирана.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Дмитрий Песков
  • Война на Ближнем Востоке
  • Израиль
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar