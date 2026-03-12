Кремль не стал оценивать отправку Киевом специалистов по БПЛА на Ближний Восток

Кремль воздержался от комментариев по поводу отправки украинских специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это вопрос двусторонних отношений Киева и стран, запросивших помощь. Об этом он сообщил на брифинге.

«Мы в данном случае не даём никаких оценок», — сказал он.

Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. По его словам, соответствующий запрос поступил от американской стороны. Речь шла о помощи в защите объектов США на Ближнем Востоке, которые на протяжении более недели подвергаются ответным ударам со стороны Ирана.