Кремль не стал оценивать отправку Киевом специалистов по БПЛА на Ближний Восток
Обложка © Life.ru.
Кремль воздержался от комментариев по поводу отправки украинских специалистов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это вопрос двусторонних отношений Киева и стран, запросивших помощь. Об этом он сообщил на брифинге.
«Мы в данном случае не даём никаких оценок», — сказал он.
Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. По его словам, соответствующий запрос поступил от американской стороны. Речь шла о помощи в защите объектов США на Ближнем Востоке, которые на протяжении более недели подвергаются ответным ударам со стороны Ирана.
