Зеленский отправил команды специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев направил на Ближний Восток три команды профессионалов. Они будут работать в Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
«Отправили наши команды, три команды профессиональные, укомплектованные. На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны, куда мы отправили по нашим договорённостям, это Катар, [Объединённые Арабские] Эмираты, Саудовская Аравия», — сказал Зеленский.
Ранее Life.ru сообщал, что Украина сталкивается с дефицитом систем ПВО и боеприпасов к ним, поскольку США перенаправили это всё для собственной армии на Ближнем Востоке. Теперь Киев вынужден конкурировать за поставки с другими странами, но это не помешало Зеленскому по первому зову США отправить украинских специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских баз.
