Зеленский отправил команды специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев направил на Ближний Восток три команды профессионалов. Они будут работать в Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

«Отправили наши команды, три команды профессиональные, укомплектованные. На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны, куда мы отправили по нашим договорённостям, это Катар, [Объединённые Арабские] Эмираты, Саудовская Аравия», — сказал Зеленский.