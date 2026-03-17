В Минобороны Израиля заявили об убийстве секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
Али Лариджани.
Израильские силы уничтожили секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, утверждает министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. По его словам, его убили минувшей ночью.
«Лариджани <...> отправился ко всем негодяям из оси зла в глубинах ада. Премьер-министр [Биньямин Нетаньяху] и я поручили Армии обороны Израиля продолжать охоту на руководство террористического и репрессивного режима в Иране», — заявил он.
Ранее стало известно об иранских ударах по Посольству США в Багдаде — самому большому диппредставительству в мире. По словам профессора Глена Диесена, атака продолжалась всю минувшую ночь. Мы показывали видео со взрывами из района комплекса.
