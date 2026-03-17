17 марта, 09:43

В Минобороны Израиля заявили об убийстве секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Али Лариджани. Обложка © ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

Израильские силы уничтожили секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, утверждает министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. По его словам, его убили минувшей ночью.

«Лариджани <...> отправился ко всем негодяям из оси зла в глубинах ада. Премьер-министр [Биньямин Нетаньяху] и я поручили Армии обороны Израиля продолжать охоту на руководство террористического и репрессивного режима в Иране», — заявил он.

В Иране провозгласили скорую победу над «остатками врагов с острова Эпштейна»
Ранее стало известно об иранских ударах по Посольству США в Багдаде — самому большому диппредставительству в мире. По словам профессора Глена Диесена, атака продолжалась всю минувшую ночь. Мы показывали видео со взрывами из района комплекса.

Матвей Константинов
