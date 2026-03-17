Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провозгласил скорую победу иранского народа над «остатками врагов с острова Эпштейна». На своей странице в соцсети X он напомнил, как 47 лет назад, накануне революции, премьер-министр шаха Мохаммада Резы Пехлеви пытался дискредитировать народные выступления, заявляя, что толпы на улицах – это лишь запись с магнитофона.

По словам Лариджани, президент США Дональд Трамп сейчас повторяет ту же ложь, что и ранее, когда речь заходит о демонстрантах в Иране, выступающих против присутствия американских и израильских сил.

«Сейчас Трамп говорит, что кадры многомиллионных антиамериканских и антиизраильских демонстраций в городах Ирана были созданы искусственным интеллектом. Историческая победа народа Ирана над недобитками сети острова Эпштейна близка», — указал он.

Ранее СМИ узнали, что военные представили Дональду Трампу несколько сценариев дальнейшего развития конфликта с Ираном. Допускается как сворачивание кампании, так и, наоборот, эскалация. Известно, что сторонники мира в окружении президента США опасаются влиянием войны на глобальную экономику.

