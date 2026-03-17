17 марта, 05:13

Военные представили Трампу сценарии завершения и продолжения войны с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Военные представили президенту США Дональду Трампу несколько вариантов развития событий в конфликте с Ираном. По данным NBC, среди них есть как сценарии сворачивания боевых действий, так и планы по эскалации — на случай, если Белый дом решит усилить давление.

Источники издания не раскрыли детали. Известно лишь, что сторонники скорейшего завершения конфликта в окружении Трампа обеспокоены глобальной экономической нестабильностью, которую вызывает война. При этом сроки операции, по словам журналистов, могут меняться буквально ежедневно.

Аракчи: Иран готов воевать с США и Израилем до конца

Ранее Трамп признал, что не готов объявить о победе в войне с Ираном. При этом американский лидер отметил, что США ведут переговоры с Тегераном, который «очень хочет заключить сделку». Позже американский министр энергетики Крис Райт сделал оптимистичное заявление о сроках ближневосточного конфликта. В интервью ABC News он сообщил, что всё закончится в ближайшие несколько недель.


Артём Гапоненко
