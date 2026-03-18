17 марта, 23:16

Иран прямо сейчас атакует ракетами Дубай

В Дубае прогремели взрывы из-за ракетных ударов Ирана. Как сообщили местные жители, по ОАЭ было выпущено более десяти ракет. Видеозаписи, фиксирующие работу противовоздушной обороны, были опубликованы в соцсети Х.

Работа ПВО в Дубае. Видео © X / Tabz / Tabz

Кроме того, отмечается, что ракеты упали недалеко от международного аэропорта Дубая. Министерство обороны Эмиратов заявило о действующей работе расчётов ПВО.

Иран прямо сейчас атакует ракетами Дубай. Видео © SHOT

«В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы со стороны ракет и дронов, летящих из Ирана. Министерство обороны утверждает, что слышимые звуки являются результатом перехвата ракет и дронов системами ПВО», — говорится в заявлении ведомства.

Fars: Лариджани похоронят в Тегеране 18 марта

Ранее Life.ru писал, что иранские вооружённые силы демонстрируют полную готовность к затяжному, многомесячному противостоянию с Соединёнными Штатами и Израилем. Тегеран намерен усиливать свои удары до полной капитуляции противника. Согласно силам безопасности исламской республики, американский лидер Дональд Трамп потерпел поражение на военном поприще и был шокирован масштабом иранских возможностей.

Обложка © X / Tabz

Тимур Хингеев
