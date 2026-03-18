Fars: Лариджани похоронят в Тегеране 18 марта
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани будет похоронен в Тегеране 18 марта. Об этом сообщает агентство Fars.
Лариджани похоронят одновременно с главой ополчения «Басидж» Голамрезой Сулеймани, который был убит 17 марта в Тегеране, а также вместе с членами экипажа иранского фрегата IRIS Dena, затонувшего 4 марта у берегов Шри-Ланки.
Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Тегеране высокопоставленного командира иранского народного ополчения «Басидж» Голамрезы Сулеймани. Информация была подтверждена Корпусом стражей исламской революции. КСИР пообещали отомстить убийцам «этого великого мученика».
