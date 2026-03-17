КСИР подтвердил смерть главы ополчения Ирана «Басидж» Сулеймани

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил убийство главы военизированного формирования «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани. Об этом сообщил иранский телеканал SNN со ссылкой на пресс-службу КСИР.

«Мы предупреждаем убийц этого великого мученика, что мужественные члены «Басидж» никогда не оставят неотомщённой кровь погибшего лидера, командиров и всех мучеников», — говорится в заявлении.

Напомним, ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Тегеране высокопоставленного командира иранского народного ополчения «Басидж» Голамрезы Сулеймани. Удар был нанесён военно-воздушными силами в самый центр столицы исламской республики. Силы ополчения под его командованием сыграли ключевую роль в подавлении недавних протестов в Иране.