Пентагон объявил об «уничтожении» иранской космической программы

В результате совместной операции Вашингтона и Израиля космическая программа Ирана была фактически уничтожена. Как заявил глава Северного командования Вооружённых сил (ВС) США генерал Грегори Гийо, это лишило Тегеран возможности создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории Соединённых Штатов.

Генерал подчеркнул, что наиболее реалистичный путь Ирана к созданию МБР, угрожающей континентальной части США, был закрыт именно после ликвидации его космической программы.

«У Ирана теперь, по всей видимости, нет возможности разработать МБР, способную достичь территории США. Наиболее реалистичный путь Тегерана к разработке МБР, способной угрожать континентальной части страны, вероятнее всего, был закрыт в результате уничтожения его программы космических запусков», — такая оценка содержится в письменном обращении Гийо, зачитанном на слушаниях в комитете по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам иранского правительства в Тегеране. В официальном заявлении ЦАХАЛ говорится, что атаки направлены на «инфраструктуру иранского террористического режима».