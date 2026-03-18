Tasnim: Сын Лариджани и начальник службы его охраны погибли вместе с ним
© X / Muzamil Khan
При атаке Израиля и США сын секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Мортаза погиб вместе с отцом и главой службой охраны. Об этом пишет Tasnim.
Мортаза Лариджани и руководитель охраны погибли вместе с Али Лариджани в результате удара. Мортаза был известен как учёный, Сардар Неджад возглавлял службу безопасности секретаря совета.
Напомним, в ЦАХАЛ заявили о ликвидации секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ходе авиаудара близ Тегерана. Удар нанесли в момент, когда Лариджани находился недалеко от столицы Ирана. Эту информацию подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а после и офис Лариджани.
