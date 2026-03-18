Tasnim: Сын Лариджани и начальник службы его охраны погибли вместе с ним

При атаке Израиля и США сын секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Мортаза погиб вместе с отцом и главой службой охраны. Об этом пишет Tasnim.

Мортаза Лариджани и руководитель охраны погибли вместе с Али Лариджани в результате удара. Мортаза был известен как учёный, Сардар Неджад возглавлял службу безопасности секретаря совета.