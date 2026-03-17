Fars: Иранская разведка устранила высокопоставленного чиновника Израиля

Иранская разведка отчиталась о ликвидации высокопоставленного чиновника Израиля. Сообщение об этом распространило агентство Fars. Операция, по его данным, проведена на израильской территории.

Агентство сообщило, что силы специального назначения Ирана провели операцию несколько часов назад. Целью стал один из высокопоставленных сотрудников израильских сил безопасности.

«Операция по ликвидации была проведена успешно», — говорится в публикации разведки Корпуса стражей исламской революции в социальной сети X. Израильская сторона пока не прокомментировала это заявление.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о планах по устранению руководства Ирана. По словам республиканца, операцию планировали провести за две-три недели. Однако, как он заявил, все цели были ликвидированы за один день.