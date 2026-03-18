КСИР ударил по Тель-Авиву ракетами с разделяющейся головной частью

Иранские вооружённые силы нанесли удар по Тель-Авиву ракетами с разделяющейся головной частью. Таким образом Корпус стражей исламской революции отомстил за ликвидацию секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, сообщает Tasnim.

Согласно утверждению КСИР, целью стали Тель-Авив и прилегающие районы. Для удара использовались Khorramshahr-4 и Qadr с разделяющейся головной частью, а также Emad и Kheibar Shekan. Военные утверждают, что поражено свыше ста объектов.

Ранее стало известно, что в результате удара Ирана по Израилю кассетными боеприпасами, погибли, как минимум, два человека. Кроме того, значительные повреждения получила железнодорожная станция, расположенная в центральной части Тель-Авива.