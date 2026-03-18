Минимум два человека погибли при ударе по Израилю, повреждена ж/д станция

Как минимум два человека погибли в результате удара кассетными боеприпасами по Израилю. О случившемся передаёт пресс-служба скорой помощи Израиля.

«В связи с обстрелом Государства Израиль на месте происшествия в Рамат-Гане (восточный район Тель-Авива. — Прим. Life.ru) медики подтвердили гибель мужчины и женщины с тяжёлыми осколочными ранениям», — сказано в заявлении для прессы.

Согласно информации гостелерадиокомпании Kan, в результате обстрела значительные повреждения получила железнодорожная станция, расположенная в центральной части Тель-Авива.

Ранее в Дубае прогремели взрывы из-за ракетных ударов Ирана. Как сообщили местные жители, по ОАЭ было выпущено более десяти ракет. Кроме того, отмечается, что ракеты упали недалеко от международного аэропорта Дубая. Министерство обороны Эмиратов заявило о действующей работе расчётов ПВО.