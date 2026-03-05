Владимир Путин
5 марта, 08:04

В Тегеране обстреляли жилой комплекс, где работает съёмочная группа RT

Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

В Тегеране удару с воздуха подвергся жилой комплекс «Бруджерди». В этом здании работала съёмочная группа телеканала RT. Коллектив медиа не пострадал.

«Жилой комплекс „Бруджерди“ в Тегеране, где работает съёмочная группа RT, подвергся бомбардировке. Наша группа в безопасности», — указано в сообщении.

До этого удары США и Израиля по Ирану задели здание около офиса RT. Оно расположено в непосредственной близости от редакции.

Ракеты над Израилем и взрывы в Тегеране: Ночные итоги шестой ночи войны на Ближнем Востоке
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам и жилым кварталам. Жертвами ударов США и Израиля в ИРИ стали 1045 человек.

Дарья Нарыкова
