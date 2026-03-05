Ракеты над Израилем и взрывы в Тегеране: Ночные итоги шестой ночи войны на Ближнем Востоке
Life.ru собрал ночные итоги шестой ночи войны на Ближнем Востоке
Обложка © Grok
Рано утром 5 марта системы ПВО Израиля перехватили очередную волну иранских баллистических ракет. Сирены воздушной тревоги сработали в центральных районах страны, небо над Тель-Авивом и окрестностями осветилось перехватчиками. Пострадавших и разрушений от этой атаки не зафиксировано. Как прошла шестая ночь войны на Ближнем Востоке — в материале Life.ru.
Это произошло на фоне продолжения совместных ударов США и Израиля по Ирану. По данным ЦАХАЛ и Пентагона, израильская авиация нанесла новую (уже десятую по счёту) волну ударов по военным объектам в Тегеране и других регионах. Американские силы продолжают уничтожать мобильные пусковые установки ракет и системы ПВО. Взрывы зафиксированы в столице Ирана и курдских городах на западе страны.
Конфликт, начавшийся 28 февраля 2026 года совместной операцией Израиля и США, вступил в шестой день. В первые дни был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных чиновников. Иран ответил операцией «Правдивое обещание IV» — ракетно-дроновыми ударами по Израилю, американским базам в Персидском заливе и объектам в соседних странах.
По иранским данным и оценкам западных СМИ, с начала операции в Иране погибло более 1045 человек (включая военных и гражданских). В Израиле — около 12 погибших и более 1200 раненых.
Конфликт уже вышел за пределы Ирана: Израиль наносит удары по позициям «Хезболлы» в Ливане и южном Бейруте, Иран закрыл Ормузский пролив, атаковал американские посольства и базы в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Катаре. Американская подводная лодка потопила иранский фрегат IRIS Dena в Индийском океане (погибли десятки моряков).
Обе стороны конфликта заявляют, что достигают своих целей, но признаков скорого перемирия нет.
Новое обострение между Ираном, США и Израилем вспыхнуло 28 февраля 2026 года, когда совместные силы США и Израиля нанесли массированные удары по ядерным объектам, ракетным базам и командным центрам Ирана. В первые часы был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и несколько ключевых генералов Корпуса стражей исламской революции. Иран ответил операцией «Правдивое обещание IV» — сотнями баллистических ракет и дронов по Израилю и американским базам в регионе.
