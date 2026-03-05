Ракеты над Израилем и взрывы в Тегеране: Ночные итоги шестой ночи войны на Ближнем Востоке

Рано утром 5 марта системы ПВО Израиля перехватили очередную волну иранских баллистических ракет. Сирены воздушной тревоги сработали в центральных районах страны, небо над Тель-Авивом и окрестностями осветилось перехватчиками. Пострадавших и разрушений от этой атаки не зафиксировано. Как прошла шестая ночь войны на Ближнем Востоке — в материале Life.ru.

Это произошло на фоне продолжения совместных ударов США и Израиля по Ирану. По данным ЦАХАЛ и Пентагона, израильская авиация нанесла новую (уже десятую по счёту) волну ударов по военным объектам в Тегеране и других регионах. Американские силы продолжают уничтожать мобильные пусковые установки ракет и системы ПВО. Взрывы зафиксированы в столице Ирана и курдских городах на западе страны.

По иранским данным и оценкам западных СМИ, с начала операции в Иране погибло более 1045 человек (включая военных и гражданских). В Израиле — около 12 погибших и более 1200 раненых.

Обе стороны конфликта заявляют, что достигают своих целей, но признаков скорого перемирия нет.

Новое обострение между Ираном, США и Израилем вспыхнуло 28 февраля 2026 года, когда совместные силы США и Израиля нанесли массированные удары по ядерным объектам, ракетным базам и командным центрам Ирана. В первые часы был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и несколько ключевых генералов Корпуса стражей исламской революции. Иран ответил операцией «Правдивое обещание IV» — сотнями баллистических ракет и дронов по Израилю и американским базам в регионе.