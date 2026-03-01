КСИР начал 7-й и 8-й этапы операции «Правдивое обещание – 4» против США и Израиля

Корпус стражей исламской революции заявил о начале седьмого и восьмого этапов операции «Правдивое обещание-4» в ответ на действия США и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Несколько минут назад широко началась седьмая и восьмая волны «Правдивого обещания-4» против врага», — говорится в заявлении.

Ранее заместитель министра иностранных дел Иран Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран готов наносить удары по американским базам в Персидском заливе, если они не будут закрыты. По его словам, Иран не имеет возможности проникнуть на территорию США, поэтому страна считает единственным вариантом атаки любые объекты, находящиеся под юрисдикцией Вашингтона.