Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 12:52

КСИР начал 7-й и 8-й этапы операции «Правдивое обещание – 4» против США и Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Корпус стражей исламской революции заявил о начале седьмого и восьмого этапов операции «Правдивое обещание-4» в ответ на действия США и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Несколько минут назад широко началась седьмая и восьмая волны «Правдивого обещания-4» против врага», — говорится в заявлении.

Небо над Тель-Авивом в огне: Иран выпустил вторую волну ракет по израильским городам
Небо над Тель-Авивом в огне: Иран выпустил вторую волну ракет по израильским городам

Ранее заместитель министра иностранных дел Иран Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран готов наносить удары по американским базам в Персидском заливе, если они не будут закрыты. По его словам, Иран не имеет возможности проникнуть на территорию США, поэтому страна считает единственным вариантом атаки любые объекты, находящиеся под юрисдикцией Вашингтона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar