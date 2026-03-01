Небо над Тель-Авивом в огне: Иран выпустил вторую волну ракет по израильским городам

Армия обороны Израиля зафиксировала очередной массированный залп со стороны Ирана. Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила пуск новой серии снарядов по израильской территории.

Взрывы в Тель-Авиве. Видео © X / 0xcvyh

Военное ведомство призвало граждан не покидать укрытия до получения официального распоряжения. По словам представителей ведомства, «система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы».

Воздушная тревога в центральных регионах страны не смолкает последние полчаса. В небе над мегаполисами слышны взрывы — это результат работы комплексов перехвата.

Сирены экстренного оповещения продолжают работать в районе Тель-Авива и его пригородах. Жители сообщают о многочисленных вспышках в небе и звуках детонации.

На текущий момент подразделения ПВО функционируют в режиме максимальной готовности. О разрушениях на земле и пострадавших в результате атаки данных пока не поступало.