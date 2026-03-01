Замглавы МИД Ирана: Мы атакуем любые базы США в регионе, если их не закроют
Обложка © ТАСС / IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью телеканалу CNN заявил, что Иран нанесёт удары по американским базам в Персидском заливе, если они не будут закрыты.
«Иран не может проникнуть на территорию США, поэтому у нас нет иного выбора, кроме как атаковать любые базы, находящиеся под юрисдикцией США», — приводятся слова дипломата.
Ранее стало известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.
