1 марта, 11:39

Замглавы МИД Ирана: Мы атакуем любые базы США в регионе, если их не закроют

Обложка © ТАСС / IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью телеканалу CNN заявил, что Иран нанесёт удары по американским базам в Персидском заливе, если они не будут закрыты.

«Иран не может проникнуть на территорию США, поэтому у нас нет иного выбора, кроме как атаковать любые базы, находящиеся под юрисдикцией США», — приводятся слова дипломата.

ЦАХАЛ показала кадры удара по штаб-квартире правительства Ирана
ЦАХАЛ показала кадры удара по штаб-квартире правительства Ирана

Ранее стало известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

