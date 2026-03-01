Замглавы МИД Ирана: Мы атакуем любые базы США в регионе, если их не закроют

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью телеканалу CNN заявил, что Иран нанесёт удары по американским базам в Персидском заливе, если они не будут закрыты.

«Иран не может проникнуть на территорию США, поэтому у нас нет иного выбора, кроме как атаковать любые базы, находящиеся под юрисдикцией США», — приводятся слова дипломата.