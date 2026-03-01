ЦАХАЛ показала кадры удара по штаб-квартире правительства Ирана

В израильской армии сообщили, что опубликованные кадры демонстрируют один из ударов по объекту, который, по их данным, использовался иранским руководством. В ходе многочисленных ударов были ликвидированы 40 военных командиров Ирана, а также нанесён серьёзный ущерб системе ПВО страны. Там также заявили, что атаки были направлены на ослабление командной структуры и противовоздушной обороны Ирана.