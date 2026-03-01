Владимир Путин
1 марта, 11:17

ЦАХАЛ показала кадры удара по штаб-квартире правительства Ирана

ЦАХАЛ показал удар по штаб-квартире правительства Ирана. Обложка © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי

Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по штаб-квартире правительства Ирана и заявила о масштабных потерях среди иранских военных. Кадры появились в Telegram-канале ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ показала удар по штаб-квартире правительства Ирана. Видео © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי

«Первое видео масштабного авиапарада ВВС в центре Тегерана», — подписала видео пресс-служба ЦАХАЛ.

В израильской армии сообщили, что опубликованные кадры демонстрируют один из ударов по объекту, который, по их данным, использовался иранским руководством. В ходе многочисленных ударов были ликвидированы 40 военных командиров Ирана, а также нанесён серьёзный ущерб системе ПВО страны. Там также заявили, что атаки были направлены на ослабление командной структуры и противовоздушной обороны Ирана.

Война США и Ирана: удар по резиденции Хаменеи, КСИР топит 5-й флот США в отместку за школу, РФ созывает Совбез ООН, 28 февраля
Ранее сообщалось о спутниковых снимках, которые показали серьёзные разрушения на территории охраняемой резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. На кадрах был зафиксирован чёрный столб дыма, поднимающийся над комплексом.

