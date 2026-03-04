Владимир Путин
4 марта, 19:02

Число погибших при ударах Израиля по Ливану выросло до 72, ранены 437 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало обновлённые данные о жертвах израильских ударов с момента начала новой эскалации 2 марта. Согласно сводке, распространённой в соцсети X, за сутки число погибших выросло с 52 до 72, а раненых — с 154 до 437 человек.

Министр по социальным делам Ханин ас-Саид также сообщила, что количество вынужденных переселенцев из-за военных действий достигло 83 тысяч.

Президент Ливана приказал армии не сопротивляться при вторжении Израиля

Вчера израильские военные объявили о начале наземной операции в Ливане. Как сообщает ЦАХАЛ, подразделения уже заняли несколько позиций в приграничной зоне. Действия направлены на создание дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля и ликвидацию угроз со стороны «Хезболлы» — по её инфраструктуре наносятся точечные удары. Операция в Ливане проходит параллельно с боевыми действиями в Иране.

Юрий Лысенко
