3 марта, 07:31

Израиль начал наземную операцию в Ливане

Обложка © ТАСС / Majdi Mohammed / АР

Израильские военные начали наземную операцию в Ливане: они уже заняли несколько позиций вблизи границы. Об этом сообщает ЦАХАЛ (Армя обороны Израиля).

«Армия обороны Израиля работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля и наносит точечные удары по инфраструктуре «Хезболлы» с целью устранения угроз», — говорится в сообщении.

Операция ЦАХАЛ в Ливане осуществляется параллельно с операцией в Иране.

Командир крыла «Исламского джихада»* погиб в Ливане при ударе Израиля
Ранее о том, что Израиль объявил о начале наступательной операции против движения «Хезболла» в Ливане, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Израильская армия переходит от оборонительных действий к активной фазе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
