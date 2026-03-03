Израиль начал наземную операцию в Ливане

Израильские военные начали наземную операцию в Ливане: они уже заняли несколько позиций вблизи границы. Об этом сообщает ЦАХАЛ (Армя обороны Израиля).

«Армия обороны Израиля работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей севера Израиля и наносит точечные удары по инфраструктуре «Хезболлы» с целью устранения угроз», — говорится в сообщении.

Операция ЦАХАЛ в Ливане осуществляется параллельно с операцией в Иране.

Ранее о том, что Израиль объявил о начале наступательной операции против движения «Хезболла» в Ливане, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир. Израильская армия переходит от оборонительных действий к активной фазе.