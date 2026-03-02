Командир крыла «Исламского джихада» погиб в Ливане при ударе Израиля

Израиль продолжает зачистку командиров проиранских сил в регионе. Очередной удар пришёлся по южным пригородам ливанской столицы. Боевое крыло палестинской группировки «Исламский джихад» — «Сарая аль-Кудс» — официально подтвердило гибель своего командира. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, говорится о ликвидации 41-летнего Адхама аль-Усмана, известного как Абу Хамза.

«Командир на ливанской арене погиб на рассвете 2 марта в результате вероломной сионистской агрессии, направленной против южных пригородов Бейрута», — отмечается в сообщении.

Ответственность за удар традиционно взял на себя Тель-Авив. Это часть масштабной кампании по уничтожению инфраструктуры и командного состава группировок, поддерживающих Тегеран.

Ранее в результате удара израильских ВВС по южным пригородам Бейрута погиб глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад. Возглавляемая им фракция «Верность сопротивлению» представляет интересы шиитского движения в ливанском парламенте. По данным источников, жертвами атаки стали не менее десяти человек, включая ключевого командира вооруженных формирований, отвечавшего за операции на юге Ливана.