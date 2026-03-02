Глава фракции «Хезболла» Раад убит при израильском ударе по Бейруту

При ударе израильских ВВС по Бейруту погиб глава парламентской фракции «Хезболла» Мухаммед Раад. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Фракция «Верность сопротивлению», которую возглавлял Раад, представляет в ливанском парламенте интересы шиитского движения «Хезболла». Атака ЦАХАЛ была нацелена на южные пригороды столицы.

Всего в результате израильского налёта погибли не менее десяти человек. Среди убитых также оказался ключевой командир вооружённых формирований, отвечавший за операции на юге Ливана.

Ранее Life.ru рассказывал, что израильская армия нанесла несколько ударов по представителям ливанского шиитского движения «Хезболла» в районе Бейрута и на юге Ливана. В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что по крайней мере одна цель поражена успешно.