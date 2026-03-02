Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 05:32

Глава фракции «Хезболла» Раад убит при израильском ударе по Бейруту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

При ударе израильских ВВС по Бейруту погиб глава парламентской фракции «Хезболла» Мухаммед Раад. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Фракция «Верность сопротивлению», которую возглавлял Раад, представляет в ливанском парламенте интересы шиитского движения «Хезболла». Атака ЦАХАЛ была нацелена на южные пригороды столицы.

Всего в результате израильского налёта погибли не менее десяти человек. Среди убитых также оказался ключевой командир вооружённых формирований, отвечавший за операции на юге Ливана.

США ввели санкции против россиянина якобы за поддержку «Хезболлы»
США ввели санкции против россиянина якобы за поддержку «Хезболлы»

Ранее Life.ru рассказывал, что израильская армия нанесла несколько ударов по представителям ливанского шиитского движения «Хезболла» в районе Бейрута и на юге Ливана. В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что по крайней мере одна цель поражена успешно.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar