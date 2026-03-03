Президент Ливана приказал армии не сопротивляться при вторжении Израиля
Израильская САУ ведёт огонь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem
Президент Ливана Жозеф Аун приказал армии не вступать в бой с ЦАХАЛ в случае наземной операции Израиля. Об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar.
На заседании правительства 2 марта командующий армией генерал Рудольф Хейхаль рассказал, какой ответ военные припасли на случай атак Израиля. Ливанский лидер Жозеф Аун распорядился не оказывать сопротивления израильским силам, объяснив это нежеланием рисковать жизнями солдат из-за тех, кто «решил втянуть страну в войну».
С 28 февраля Тель-Авив во всю воюет с Ираном. Стороны обмениваются ракетными ударами уже несколько дней, а недавно в Израиле заявили, что война будет продолжаться «столько, сколько потребуется». Напомним, что в результате действий ВС США и ЦАХАЛ погибли уже более 787 иранцев. При этом Тегеран тоже намерен сделать противнику больно, поэтому ранее КСИР призвал всех жителей Израиля убираться из страны. А 3 марта Израиль начал наземную операцию в Ливане.
