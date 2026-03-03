Президент Ливана приказал армии не сопротивляться при вторжении Израиля

Президент Ливана Жозеф Аун приказал армии не вступать в бой с ЦАХАЛ в случае наземной операции Израиля. Об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar.

На заседании правительства 2 марта командующий армией генерал Рудольф Хейхаль рассказал, какой ответ военные припасли на случай атак Израиля. Ливанский лидер Жозеф Аун распорядился не оказывать сопротивления израильским силам, объяснив это нежеланием рисковать жизнями солдат из-за тех, кто «решил втянуть страну в войну».