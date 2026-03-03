Владимир Путин
3 марта, 09:30

Израиль будет продолжать операцию против Ирана «столько, сколько потребуется»

Удар Израиля по штаб-квартире правительства Ирана. Обложка © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי

Израиль не ограничивает никакими временными рамками свою совместную с США военную операцию против Ирана. Атаки будут продолжаться с новой силой и «столько, сколько потребуется». Об этом заявил в соцсети Х министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Операция «Рёв льва» [против Ирана] будет продолжена с той силой, которая необходима, и столько, сколько потребуется», — подчеркнул чиновник.

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули совместную военную кампанию против Ирана, подвергнув бомбардировке крупные города. В результате авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. По последним данным, жертвами стали 555 человек, разрушения затронули 131 район. Москва решительно осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. А в ночь на 3 марта израильские спецслужбы провели наземную операцию на иранской территории.

