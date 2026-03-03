Племянница бросила вызов Трампу, показав ужасающее фото могил убитых девочек в Иране
Могилы убитых иранских школьниц. Обложка © ТАСС / АР
Племянница президента США Дональда Трампа опубликовала в соцсети X пост с резким осуждением военной операции США и Израиля против Ирана. Она приложила к сообщению фотографии могил погибших в городе Минаб, где под удар попала начальная школа для девочек «Шаджаре Тайебе».
«Я бросаю вызов всем, кто пытается оправдать это», — написала Мэри Трамп.
Напомним, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб погибли около 170 человек — учеников и учителей. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, в котором осудил действия Вашингтона и Иерусалима. Он назвал произошедшее актом варварства, который навсегда останется в памяти народа как очередное преступление агрессоров. Тем времен Трамп признался, что ему плевать на мнение американцев об атаке на Иран.
