Племянница бросила вызов Трампу, показав ужасающее фото могил убитых девочек в Иране

Племянница президента США Дональда Трампа опубликовала в соцсети X пост с резким осуждением военной операции США и Израиля против Ирана. Она приложила к сообщению фотографии могил погибших в городе Минаб, где под удар попала начальная школа для девочек «Шаджаре Тайебе».