Трамп заявил, что ему плевать на мнение американцев об атаке на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается подстраиваться под опросы общественного мнения в своей стране. Так он прокомментировал данные социологической компании Ipsos, которая узнала, что менее 30% американцев поддерживают агрессию Вашингтона против Ирана.

«Мне всё равно на опросы. Я должен делать то, что правильно... Это нужно было сделать уже давно», — заявил американский лидер в интервью New York Post.

Трамп добавил, что доверяет цифрам, приводимым по итогам опросов, но не видит нужды слышать общественное мнение. По его словам, Ираном управляют «сумасшедшие люди», которые якобы имеют в своём распоряжении ядерное оружие. Трамп уверен, что причины атаки на Иран очень веские.