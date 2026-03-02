Владимир Путин
2 марта, 18:05

Трамп заявил, что ему плевать на мнение американцев об атаке на Иран

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается подстраиваться под опросы общественного мнения в своей стране. Так он прокомментировал данные социологической компании Ipsos, которая узнала, что менее 30% американцев поддерживают агрессию Вашингтона против Ирана.

«Мне всё равно на опросы. Я должен делать то, что правильно... Это нужно было сделать уже давно», заявил американский лидер в интервью New York Post.

Трамп добавил, что доверяет цифрам, приводимым по итогам опросов, но не видит нужды слышать общественное мнение. По его словам, Ираном управляют «сумасшедшие люди», которые якобы имеют в своём распоряжении ядерное оружие. Трамп уверен, что причины атаки на Иран очень веские.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под ударами оказались крупные города, включая Тегеран. При этом снаряды прилетали по гражданским объектам. В Иране в результате атак на школы погибли 170 учащихся и педагогов. В результате бомбардировок погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его супруга, члены семьи и несколько высокопоставленных чиновников. Тегеран нанёс ответные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они с президентом США Дональдом Трампом «спасают мир». Всё, что известно о конфликте, читайте на Life.ru.

