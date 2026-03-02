Офис RT в Иране частично пострадал из-за ударов Израиля и США

Глава бюро RT в Иране Хами Хамеди заявил, что офис телеканала частично пострадал из-за обстрелов США и Израиля. По словам журналиста, соседнее строение полностью разрушено. Оно расположено в непосредственной близости от редакции.

Офис RT в Иране частично пострадал в результате обстрелов Израиля и США. Видео © Telegram / RT на русском

«Оно находится очень близко к нашему офису...», — рассказал Хамеди.

Ситуацию осложняет то, что в районе ощущается запах газа. Журналист предположил, что в скором времени может произойти взрыв.