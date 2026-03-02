Офис RT в Иране частично пострадал из-за ударов Израиля и США
Обложка © TACC / dpa
Глава бюро RT в Иране Хами Хамеди заявил, что офис телеканала частично пострадал из-за обстрелов США и Израиля. По словам журналиста, соседнее строение полностью разрушено. Оно расположено в непосредственной близости от редакции.
Офис RT в Иране частично пострадал в результате обстрелов Израиля и США. Видео © Telegram / RT на русском
«Оно находится очень близко к нашему офису...», — рассказал Хамеди.
Ситуацию осложняет то, что в районе ощущается запах газа. Журналист предположил, что в скором времени может произойти взрыв.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вместе с семьёй в собственной резиденции. Иран приступил к ответным ударам. При этом американо-израильская атака не щадит местное население, ракеты летят по мирным объектам. В Иране в результате атак на школы погибли 170 учащихся и педагогов.
