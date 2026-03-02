Ещё два удара обрушились на площадь рядом с посольством РФ в Тегеране

Израиль и США нанесли два очередных мощных удара по центральной части Тегерана, больше всего разрушений фиксируется на площади Фирдоуси, поблизости от которой находится российское посольство. Информацию приводит иранское телевидение SNN.

По предварительным данным, множество жилых домов попали в эпицентр атаки — есть погибшие и раненые. Известно, что в 600 метрах от площади Фирдоуси находится посольство РФ, о разрушениях в здании не сообщается. В Сети очевидцы продолжают публиковать кадры ударов США и Израиля, которые по большей части приходятся на гражданские объекты.