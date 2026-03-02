Ещё два удара обрушились на площадь рядом с посольством РФ в Тегеране
Обложка © Х / FunnyBones54647
Израиль и США нанесли два очередных мощных удара по центральной части Тегерана, больше всего разрушений фиксируется на площади Фирдоуси, поблизости от которой находится российское посольство. Информацию приводит иранское телевидение SNN.
Тегеран под ударами США и Израиля. Видео © Х / FunnyBones54647
По предварительным данным, множество жилых домов попали в эпицентр атаки — есть погибшие и раненые. Известно, что в 600 метрах от площади Фирдоуси находится посольство РФ, о разрушениях в здании не сообщается. В Сети очевидцы продолжают публиковать кадры ударов США и Израиля, которые по большей части приходятся на гражданские объекты.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанёс серию ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же день был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи вместе с семьёй в собственной резиденции. Иран приступил к ответным ударам. При этом американо-израильская атака не щадит местное население, ракеты летят по мирным объектам. В Иране в результате атак на школы погибли 170 учащихся и педагогов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.