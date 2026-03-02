Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

2 марта, 11:31

Взрыв прогремел у Посольства России в Тегеране после удара Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

По одной из центральных площадей в Тегеране был нанесён удар со стороны Израиля. В 600 метрах от неё находится здание российского посольства.

Видео © Tasnim News Agency

Атаке подверглась площадь Фирдоуси в центре иранской столицы, уточняет агентство Tasnim. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях пока не приводится.

Напомним, 28 февраля Израиль и США провели массированный обстрел Ирана, уничтожив, по заявлениям сторон, высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. 1 марта ЦАХАЛ сообщила о завершении ликвидации иранского руководства. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что «48 лидеров исчезли одним махом». Уже 2 марта ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов, а Иран официально отказался от любых переговоров с США.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

