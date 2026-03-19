Дмитриев назвал удар по месторождению Южный Парс переломным моментом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев охарактеризовал авиаудар по иранскому газовому месторождению Южный Парс как переломный момент в войне на Ближнем Востоке. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Переломный момент», — написал Дмитриев, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об угрозе уничтожения этого месторождения в случае новых атак Ирана на Катар.

