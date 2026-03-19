19 марта, 02:55

Дмитриев предупредил ЕС о катастрофе после удара по комплексу СПГ в Катаре

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпосланник президента РФ по экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что последствия удара по крупнейшему в мире комплексу по производству сжиженного природного газа в Катаре станут катастрофическими для ЕС. Об этом дипломат сообщил у себя в соцсети X.

Напомним, в ночь на 19 марта Иран нанёс удар по объекту, расположенному в городе Рас-Лаффан. Как проинформировала компания QatarEnergy, в результате атаки произошло возгорание и был отмечен серьёзный ущерб. Весь персонал эвакуировали.

«Плохо для мира, катастрофически для ЕС», — подчеркнул Дмитриев.

Катар объявил атташе Ирана персонами нон грата
Ранее в Корпусе стражей исламской революции сообщили, что Иран нанёс удары по американским базам в трёх странах Ближнего Востока. По заявлению ведомства, удары нанесли Военно-морские силы КСИР. Целями стали объекты в Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте и Бахрейне.

Виталий Приходько
