Катар объявил атташе Ирана персонами нон грата

Катар объявил двух иранских дипломатов и их сотрудников персонами нон грата и потребовал их выезда в течение 24 часов. Соответствующее уведомление опубликовано Министерством иностранных дел страны. Решение было озвучено в ходе встречи между директором протокольного отдела МИД Катара Ибрагимом Юсифом Фахро и послом Ирана в Дохе Али Салехабади.

«Министерство иностранных дел направило официальную ноту в посольство Исламской Республики Иран в Катаре, в которой говорится, что Катар считает военного атташе и атташе по безопасности в посольстве, а также сотрудников двух отделений атташе «персонами нон грата» и требует, чтобы они покинули страну в течение не более чем 24 часов», — говорится в заявлении.

МИД отмечает, что мера стала ответом на повторяющиеся атаки и агрессивные действия Ирана, которые, по мнению Катара, нарушили его суверенитет и безопасность. Эти действия расцениваются как нарушение международного права и принципов добрососедства.

А ранее в одном из крупнейших промышленных центров Катара Рас-Лаффане произошёл пожар. В результате ракетных обстрелов Ирана был нанесён серьёзный урон государственной нефтегазовой компании Qatar Energy. Ущерб признан значительным. На фоне иранских угроз атаковать энергетические объекты стран Персидского залива, Катар приняли решение эвакуировать персонал с северного газового комплекса Рас-Лаффан.