18 марта, 19:19

Пожар вспыхнул в районе комплекса по производству СПГ в Рас-Лаффане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

В результате ракетных обстрелов нанесён серьёзный урон государственной нефтегазовой компании Qatar Energy в Рас-Лаффане, где расположен её СПГ-завод. Ущерб признан значительным.

Пожар вспыхнул в районе комплекса по производству СПГ в Рас-Лаффане. Видео © Faytuks

«Qatar Energy подтверждает, что промышленная площадка в Рас-Лаффане сегодня вечером подверглась ракетному обстрелу. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинён значительный ущерб. На данный момент проведён учёт всего персонала, сообщений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

На фоне иранских угроз атаковать энергетические объекты стран Персидского залива, Катар приняли решение эвакуировать персонал с северного газового комплекса Рас-Лаффан.

Песков: Энергорынок переживает серьёзные потрясения из-за войны вокруг Ирана

Ранее физик-ядерщик оценил радиационные риски для России от удара по АЭС «Бушер» в Иране. ЧП на иранской АЭС не приведёт к катастрофическим последствиям для РФ, однако может серьёзно затронуть страны Южного Кавказа. Такое мнение высказал Андрей Ожаровский, комментируя первый с начала войны официально зафиксированный прилёт по району, где находится атомная станция. Напомним, вечером 17 марта был нанесён ракетный удар по территории рядом с энергоблоком АЭС «Бушер». Глава «Росатома» Алексей Лихачёв назвал инцидент немыслимым нарушением правил безопасности. Никто из сотрудников, включая около 480 россиян, не пострадал, однако готовится третья эвакуация персонала.

BannerImage
Алена Пенчугина
    avatar