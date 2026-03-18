Пожар вспыхнул в районе комплекса по производству СПГ в Рас-Лаффане

В результате ракетных обстрелов нанесён серьёзный урон государственной нефтегазовой компании Qatar Energy в Рас-Лаффане, где расположен её СПГ-завод. Ущерб признан значительным.

«Qatar Energy подтверждает, что промышленная площадка в Рас-Лаффане сегодня вечером подверглась ракетному обстрелу. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинён значительный ущерб. На данный момент проведён учёт всего персонала, сообщений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.