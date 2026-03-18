Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 02:48

Сотрудники «Росатома» после удара по АЭС «Бушер» в Иране не пострадали

Обложка © X / إيران الحدث

Сотрудники госкорпорации «Росатом» в результате удара по территории АЭС «Бушер» в Иране не пострадали. Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачёв.

«Пострадавших среди персонала Госкорпорации «Росатом» нет», — заявил он.

На АЭС «Бушер» в Иране остаются 480 российских сотрудников

А ранее власти Ирана уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что во вторник вечером в районе расположения атомной электростанции «Бушер» упал боеприпас. В ответ на это глава агентства Рафаэль Гросси вновь попросил стороны сдерживаться, дабы не допустить ядерной катастрофы.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росатом
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar