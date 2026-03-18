На АЭС «Бушер» в Иране остаются 480 российских сотрудников
Обложка © X / Arya Yadeghaar
На АЭС «Бушер» в Иране остаются около 480 российских сотрудников. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
«Сейчас там остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счёту эвакуации персонала», — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.
По словам Лихачёва, сохранность жизней сотрудников остаётся приоритетом. Ранее на площадке энергоблоков 2 и 3 сократили число работников, около 250 человек вместе с семьями вывезли.
Напомним, 17 марта был нанесён удар по территории АЭС «Бушер» в Иране. Сотрудники «Росатома» не пострадали. Представители Организации атомной энергии Ирана сообщили, что ни одна из частей АЭС не повреждена, материального ущерба нет, жертв не зафиксировано. Удар был подтверждён властями исламской республики.
