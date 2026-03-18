Лихачёв: По территории АЭС «Бушер» в Иране нанесли первый зафиксированный удар

«Сегодня в 18:11 по московскому времени был нанесён удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала Госкорпорации «Росатом» нет», — сказал Лихачёв.

Иранские власти подтвердили факт попадания одного из выпущенных США или Израилем снаряда по территории. Представители Организации атомной энергии Ирана сообщили, что ни одна из частей АЭС не повреждена, материального ущерба нет, жертв не зафиксировано.

А ранее Пентагон заявил, что в результате совместной операции Вашингтона и Израиля космическая программа Ирана была фактически уничтожена. Согласно заявлению, это лишило Тегеран возможности создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории Соединённых Штатов.