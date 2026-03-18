Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 21:07

Лихачёв: По территории АЭС «Бушер» в Иране нанесли первый зафиксированный удар

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Росатома

Сегодня в 18:11 по московскому времени был нанесён удар по АЭС «Бушер» в Иране. Как сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, сотрудники госкорпорации не пострадали. Заявление приводит пресс-служба.

«Сегодня в 18:11 по московскому времени был нанесён удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала Госкорпорации «Росатом» нет», — сказал Лихачёв.

Иранские власти подтвердили факт попадания одного из выпущенных США или Израилем снаряда по территории. Представители Организации атомной энергии Ирана сообщили, что ни одна из частей АЭС не повреждена, материального ущерба нет, жертв не зафиксировано.

А ранее Пентагон заявил, что в результате совместной операции Вашингтона и Израиля космическая программа Ирана была фактически уничтожена. Согласно заявлению, это лишило Тегеран возможности создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории Соединённых Штатов.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Росатом
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar