Лихачёв: Удар у АЭС «Бушер» в Иране был вблизи от действующего энергоблока

Удар по территории около атомной электростанции «Бушер» в Иране произошёл в непосредственной близости от действующего энергоблока. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Сегодня в 18.11 по московскому времени был нанесён удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенным на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока», — заявил Лихачёв, слова которого приводит пресс-служба «Росатома». При этом глава корпорации подчеркнул, что радиационная обстановка на площадке атомной станции остаётся в норме.

Иранские власти подтвердили факт попадания одного из выпущенных США или Израилем снаряда по территории. Представители Организации атомной энергии Ирана сообщили, что ни одна из частей АЭС не повреждена, материального ущерба нет, жертв не зафиксировано.