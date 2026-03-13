Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 14:19

Лихачёв: Путин поручил не выводить АЭС «Бушер» из приоритетов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Lisner

Россия не намерена отказываться от стратегических проектов в Иране, даже в условиях военной операции. Глава Росатома Алексей Лихачёв раскрыл в беседе с ИС «Вести» установки, полученные от президента РФ Владимира Путина.

По словам Лихачёва, президент поставил две главные задачи по АЭС «Бушер». Первая — обеспечить безопасность людей. Путин, как подчеркнул глава госкорпорации, лично занимается этим вопросом. Вторая установка — не выводить объект из числа приоритетов

«То есть, всё-таки вести дело к тому, что рано или поздно мы придём, перезагрузим и достроим этот проект», — заявил Лихачёв.

Взрывы прогремели в иранском Бушере, где находится АЭС
Напомним, ранее завершился второй этап эвакуации российских специалистов и членов их семей с иранской АЭС «Бушер».150 человек покинули станцию несколько дней назад и пересекли границу с Арменией, направляясь в Россию. Лихачёв поблагодарил МИД РФ, силовые структуры, а также руководство Ирана и Армении за содействие в проведении эвакуации. Однако теперь Москва подтверждает намерение вернуться к проекту.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Росатом
  • Путин
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar