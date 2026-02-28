Взрывы прогремели в иранском Бушере, где находится АЭС

Несколько взрывов прогремело в иранском городе Бушер, где расположена атомная электростанция. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

По информации иранских СМИ, ударам подверглись также города Урмия и Гармдаре на северо-западе страны.

Ранее сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже наносила удары по объектам в Бушере. Утверждалось, что ВВС поразили ракетные пусковые установки. Кроме того, впервые под удар попали хранилища ракет большой дальности класса «земля — земля» «Хорремшехр» близ города Йезд, заявили в Тель-Авиве.

При этом, по имеющейся информации, удары США и Израиля по иранским ядерным объектам не затронули часть территории, где непосредственно расположена АЭС «Бушер».