18 марта, 01:50

Гросси: Иран сообщил МАГАТЭ о прилёте снаряда в районе АЭС «Бушер»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Иранские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что во вторник вечером в районе расположения атомной электростанции «Бушер» упал боеприпас. Об этом сообщается на официальной странице агентства в соцсети X.

«Иран уведомил МАГАТЭ об ударе снарядом по территории АЭС «Бушер» во вторник вечером. О повреждениях станции или пострадавших среди персонала не сообщалось. Гендиректор Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта для предотвращения риска ядерной аварии», — сказано в заявлении МАГАТЭ.

На АЭС «Бушер» в Иране остаются 480 российских сотрудников

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что удар по территории около АЭС «Бушер» в Иране произошёл в непосредственной близости от действующего энергоблока. Согласно его информации, радиационная обстановка на площадке атомной станции остаётся в норме.

Виталий Приходько
