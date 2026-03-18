Гросси: Иран сообщил МАГАТЭ о прилёте снаряда в районе АЭС «Бушер»

Иранские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что во вторник вечером в районе расположения атомной электростанции «Бушер» упал боеприпас. Об этом сообщается на официальной странице агентства в соцсети X.

«Иран уведомил МАГАТЭ об ударе снарядом по территории АЭС «Бушер» во вторник вечером. О повреждениях станции или пострадавших среди персонала не сообщалось. Гендиректор Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта для предотвращения риска ядерной аварии», — сказано в заявлении МАГАТЭ.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что удар по территории около АЭС «Бушер» в Иране произошёл в непосредственной близости от действующего энергоблока. Согласно его информации, радиационная обстановка на площадке атомной станции остаётся в норме.