Песков: Энергорынок переживает серьёзные потрясения из-за войны вокруг Ирана

Война на Ближнем Востоке дестабилизирует глобальный энергетический рынок. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, конфликт вокруг Ирана вносит серьёзные коррективы и не позволяет строить долгосрочные прогнозы.

«Сейчас энергетический рынок переживает очень серьёзные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И, конечно, это потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынков», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что Россия в пределах возможностей готова помогать снижению напряжённости на Ближнем Востоке. Москва может подключиться к урегулированию конфликта и оказать помощь по запросу. Песков напомнил, что президент Владимир Путин предлагал посредничество ещё до перехода ситуации в боевую фазу, предлагая варианты для деэскалации.