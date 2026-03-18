Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 10:07

Песков: Энергорынок переживает серьёзные потрясения из-за войны вокруг Ирана

Обложка © Life.ru

Война на Ближнем Востоке дестабилизирует глобальный энергетический рынок. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, конфликт вокруг Ирана вносит серьёзные коррективы и не позволяет строить долгосрочные прогнозы.

«Сейчас энергетический рынок переживает очень серьёзные потрясения в связи с войной вокруг Ирана. И, конечно, это потрясения для всех затрудняют возможность прогнозирования динамики развития рынков», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что Россия в пределах возможностей готова помогать снижению напряжённости на Ближнем Востоке. Москва может подключиться к урегулированию конфликта и оказать помощь по запросу. Песков напомнил, что президент Владимир Путин предлагал посредничество ещё до перехода ситуации в боевую фазу, предлагая варианты для деэскалации.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Дмитрий Песков
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar