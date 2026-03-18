18 марта, 06:04

Иран ударил по Израилю и базам США на Ближнем Востоке после убийства Лариджани

Обложка © Telegram / کانال اخبار سپاه پاسداران

В ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани иранские силы нанесли серию ударов по целям в Израиле и военным базам США в странах Ближнего Востока. Об этом сообщает Корпус стражей исламской Революции, пишет Press TV.

Последствия иранских ударов по Израилю. Видео © Telegram / کانال اخبار سپاه پاسداران

Заявляется о поражении целей в центре Тель-Авива, в том числе военных и силовых объектов. В КСИР утверждают, что иранские ракеты без проблем преодолели израильскую ПВО, а в результате ударов погибло и ранено более 230 военнослужащих.

Также взрывы раздавались в Иерусалиме, порту Хайфа, Беэр-Шеве и пустыне Негев, на базах США в Катаре, Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте и Саудовской Аравии.

В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации Али Лариджани в результате удара по Тегерану

Напомним, о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности в результате удара заявили израильская армия и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Али Лариджани — политик, прагматик-консерватор и бывший спикер парламента, входил в переговорную группу по ядерной сделке. После убийства аятоллы Али Хаменеи Лариджани стал одной из ключевых фигур в Иране. В Тегеране уже подтвердили его гибель.

Матвей Константинов
