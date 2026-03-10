Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 10:01

Песков заявил о готовности России содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия готова в меру своих возможностей содействовать снижению напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва готова подключиться к урегулированию конфликта и оказать помощь, если это будет востребовано.

«Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие и будет рада это сделать», — сказал он.

Зеленского раскритиковали на Украине за отправку военных на Ближний Восток
Зеленского раскритиковали на Украине за отправку военных на Ближний Восток

Песков напомнил, что Владимир Путин предлагал посреднические усилия ещё до перехода ситуации в боевую фазу. Речь шла о вариантах, которые могли бы помочь снизить напряжённость.

«Президент Путин с самого начала этой истории, до начала боевой фазы, предлагал различные варианты нашего посредничества и наших услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности», — отметил представитель Кремля.

Названы последствия резкого влёта цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке
Названы последствия резкого влёта цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке

При этом на данный момент, по словам Пескова, называть Путина посредником пока рано. Он подчеркнул, что для этого требуется согласование со всеми сторонами.

«Здесь необходимо множественное понимание, множественное согласование. Поэтому чуть-чуть наберемся терпения», — добавил пресс-секретарь президента.

Заменят ли кубанские овощи иранские? Что ждёт рынок в РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Заменят ли кубанские овощи иранские? Что ждёт рынок в РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин представил Трампу предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, речь шла о возможных политико-дипломатических шагах для снижения напряжённости.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar