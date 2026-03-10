Песков заявил о готовности России содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Россия готова в меру своих возможностей содействовать снижению напряжённости на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва готова подключиться к урегулированию конфликта и оказать помощь, если это будет востребовано.

«Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие и будет рада это сделать», — сказал он.

Песков напомнил, что Владимир Путин предлагал посреднические усилия ещё до перехода ситуации в боевую фазу. Речь шла о вариантах, которые могли бы помочь снизить напряжённость.

«Президент Путин с самого начала этой истории, до начала боевой фазы, предлагал различные варианты нашего посредничества и наших услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности», — отметил представитель Кремля.

При этом на данный момент, по словам Пескова, называть Путина посредником пока рано. Он подчеркнул, что для этого требуется согласование со всеми сторонами.

«Здесь необходимо множественное понимание, множественное согласование. Поэтому чуть-чуть наберемся терпения», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин представил Трампу предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, речь шла о возможных политико-дипломатических шагах для снижения напряжённости.