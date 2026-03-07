Заменят ли кубанские овощи иранские? Что ждёт рынок в РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Россию не накроет никакой продовольственный кризис из-за войны на Ближнем Востоке. О том, как на российских прилавках отразится ближневосточный кризис, рассказал 360.ru финансовый аналитик Андрей Бархота.

На фоне ближневосточного конфликта и закрытия Ормузского пролива в сети заговорили о глобальном голоде и скором исчезновении иранских помидоров, огурцов и фисташек. Однако Бархота считает панику преувеличенной.

По словам эксперта, Россия закупает у Ирана продукцию, которая не является уникальной. Иранские помидоры легко заменят кубанские или азербайджанские. Даже фисташки, основным поставщиком которых был Иран, не критичны для рынка — без них можно обойтись или найти альтернативу.

Особое внимание Бархота уделил чёрной икре. Несмотря на то что Иран славился её поставками, дикий осётр практически исчез, а вся икра сегодня — продукт аквакультуры. Осетра разводят в Каспийском море, к которому Россия имеет прямой доступ, так что дефицита не будет.

«Влияние конфликта на Ближнем Востоке для российского потребителя пройдёт относительно незаметно», — резюмировал аналитик.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за остановки работы портов в Иране и государствах Ормузского пролива в Россию не могут привезти около 10 тысяч автомобилей. Участники авторынка предупреждают, что если простой затянется дольше полутора месяцев, импортёры будут вынуждены возвращать клиентам внесённые предоплаты.